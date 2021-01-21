ضباط وأفراد شرطة دبي يتلقون اللقاح

المصدر: دبي - البيان

واصل موظفو القيادة العامة لشرطة دبي، من ضباط وأفراد ومدنيين، الحصول على جرعات اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» «كوفيد 19».

وذلك ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، في السعي نحو الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم. وأثنى موظفو القيادة العامة لشرطة دبي، على سهولة التسجيل، ومواعيد الحصول على الجرعات، معربين عن شكرهم العميق للقيادة الرشيدة، واهتمامها بتوفير كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة جميع المواطنين والمقيمين في الوطن.

كما أثنوا على جهود القيادة العامة لشرطة دبي، وتسخيرها لكافة الإمكانات من أجل تسهيل عملية الحصول على التطعيم، وجهود كافة الطواقم الطبية في مركز شرطة دبي الصحي، العاملة على تقديم التطعيم لهم، وتقديم التعليمات والإرشادات الطبية، والفحوص ذات الصلة.

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