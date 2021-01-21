«المعاشات»: مركز الاتصال لعب دوراً مهماً خلال الجائحة

المصدر: (أبوظبي - وام)

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تلقي مركز الاتصال التابع للهيئة نحو 76 ألفاً و754 اتصالاً خلال 2020 على الرقم المجاني (80010)، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الربع الثاني من العام الماضي للحد من آثار (كوفيد19) على فئات المستفيدين ساهمت إلى حد كبير في تقليل عدد المكالمات التي تلقاها المركز خلال 2020 مقارنة بعام 2019 الذي تلقى فيه المركز نحو 98,914 ألف اتصال.

وتفصيلاً بلغ عدد المكالمات التي تلقتها الهيئة بالربع الأول من العام الماضي 23 ألفاً و509 اتصالات، فيما بلغت مكالمات الربع الثاني 13 ألفاً و898 اتصالاً، بينما بلغ عدد مكالمات الربع الثالث 21 ألفاً و096 اتصالاً، وبلغ عدد مكالمات الربع الرابع 18 ألفاً و251 اتصالاً، بمجموع اتصالات بلغ 76 ألفاً و754 اتصالاً.

وأكد محمد الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة أن المركز كان له دور مهم خلال الفترة التي أعقبت انتشار كورونا، حيث ساهم في تلبية استفسارات قطاع كبير من الفئات التي تغطيها الهيئة وخاصة جهات العمل والمؤمن عليهم والمتقاعدين، في ظل المستجدات التي أعلنت عنها الهيئة خلال مرحلة العمل عن بعد، والتي عمدت فيها إلى اعتماد المعاملات الإلكترونية في كافة معاملاتها بعد إغلاق المراكز، وتأجيل سداد الاشتراكات لأصحاب العمل لمدة 6 أشهر للتخفيف من آثار (كوفيد19) عليهم، وتعليق تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة وصحة المتعاملين، الأمر الذي جعل مركز الاتصال الخيار الأول الذي لجأ إليه أصحاب العلاقة خلال هذه الفترة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز