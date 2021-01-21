«استشاري الشارقة» يبادر بتطعيم أعضائه وكوادره

المصدر: (الشارقة - البيان)

بادر المجلس الاستشاري بالشارقة في إعطاء لقاح «كوفيد 19» لأعضائه والكوادر العاملة فيه، وذلك من خلال تخصيص مركز طبي لتقديمه لأعضائه وكوادره البشرية، ويأتي ذلك استكمالاً لدوره في تعزيز مختلف الجهود الوطنية الرامية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وفي إطار الخطط، التي أطلقها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مع بدء جائحة «كورونا» من العام الماضي للوقاية والسلامة داخل أروقة المجلس، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع. واستقبل المجلس في مقره، أمس، أعضاء وعضوات المجلس وموظفيه لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتقدم المشاركون في تلقي اللقاح علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، وأحمد الجروان الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس، بجانب كوادر المجلس من مختلف الإدارات والأقسام بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بعد أن هيأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في إدارة الطب الوقائي بالشارقة جاهزيتها الطبية لتقديم جرعات اللقاح لأعضاء وعضوات المجلس وأمانته العامة.

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