24 مليون مشاهدة لحسابات شرطة الشارقة على «التواصل» في 2020

المصدر: الشارقة – البيان

أكد العميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، على الأهمية البالغة لمواقع التواصل الاجتماعي في إيصال المعلومة، والتصدي للظواهر السلبية التي تطرأ في المجتمع بين حين وآخر، بجانب دورها الكبير في تعزيز سبل التواصل السريع بين المرسل والمتلقي، ونظراً لهذه الأهمية، عملت الأجهزة الشرطية والأمنية في العديد من دول العالم على الاستفادة من هذه الخدمات التي تتيحها تلك المواقع في نشر رسائلها التوعوية بين أفراد المجتمع.

وكشف عن وصول عدد المشاهدات لموقع شرطة الشارقة على انستغرام فقط لأكثر من «12» مليوناً و700 ألف، بينما بلغ مجموع المشاهدات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي «24» مليون مشاهدة خلال العام الماضي 2020م، فيما بلغ عدد الملاحظات والاستفسارات التي تم الرد عليها «1500» ملاحظة واستفسار، وردت على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التعامل معها بأهمية وعناية فائقة، وذلك بعد إيصالها من جانب المشرفين، إلى المسؤولين للرد عليها، حيث لم يستغرق ذلك الـ«10» دقائق في كثير من الأحيان.

دور مهم

وأشار مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، إلى تجاوز عدد المنشورات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من «300» مادة فيلمية خلال تلك الفترة، تم من خلالها تقديم التوعية للمتابعين وأفراد الجمهور في مختلف القضايا التي تهمهم، وتلامس شؤون حياتهم اليومية، إلى جانب ما يقوم به فرع الإعلام الإلكتروني والتلفزيوني من دور مهم في رصد ومتابعة الاستفسارات العامة، والشكاوى، والملاحظات المقدمة من قبل المتعاملين، وتحويلها للجهات المختصة بالقيادة وتقديم المعالجات الفورية بشأنها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز