الإسعاف الوطني يؤكد استعداده للتعامل مع الضباب

المصدر: وام

أكد الإسعاف الوطني رفعه درجات الاستعداد واتخاذه كافة التدابير الاستباقية للتعامل مع الضباب الذي تشهده مناطق عدة من الدولة، ودعا السائقين الى اتخاذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف التي تشهد انخفاضا لمستوى الرؤية الناتج عن تشكل الضباب، وضرورة متابعة حالة الطقس وظروف الحركة على الطرقات والتأكد من جاهزية المركبة قبل التحرك.

أكد #الإسعاف_الوطني رفعه درجات الاستعداد واتخاذه كافة التدابير الاستباقية للتعامل مع #الضباب الذي تشهده عدد من مناطق الدولة، ودعا السائقين الى اتخاذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف التي تشهد انخفاضا لمستوى الرؤية الناتج عن تشكل الضباب@NAmbulanceUAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PII3h8pX6T — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 20, 2021

وأكد أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني تفعيل خطة الطوارئ الاستباقية المخصصة لأوقات الضباب بما يشمل التوزيع الاستراتيجي للنقاط الإسعافية والتحرك الديناميكي لمركبات الإسعاف.

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