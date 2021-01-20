إطلاق "ساعد الذكي" لتخطيط الحوادث البسيطة في الفجيرة

المصدر: وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تطبيق "ساعد الذكي" لتخطيط الحوادث البسيطة بالتعاون مع شركة ساعد للأنظمة المرورية، والذي يتيح للمتعاملين تقديم طلب تقرير الحوادث البسيطة من خلال ثلاث خطوات ذكية اعتباراً من اليوم.

وقال العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات إن تطبيق ساعد يوفر الوقت والجهد ويختصر رحلة المتعامل في الحصول على الخدمة.

ويتيح التطبيق للمبلغ أن يجري طلب تقرير حادث في حال تعرضه لحادث بسيط مباشرةً من موقع الحادث من خلال إتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات لاستكمال البيانات بالإضافة إلى تحديد موقعه عبر خريطة تفاعلية ورفع تفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه خلال دقائق.

وأكد المهندس إبراهيم رمل الرئيس التنفيذي لشركة ساعد أهمية الخدمة المبتكرة التي يقدمها التطبيق في اختصار رحلة المتعامل وتوفير الوقت والجهد، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتي تعكس مدى التطور الذي تشهده دولة الإمارات، خاصةً في مجال الارتقاء بتقديم الخدمات اتساقاً مع الريادة والتميز الذي تسعى إليه "ساعد" من خلال تقديم أرقى الخدمات بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، والعمل على تعزيز نوعية وفعالية الخدمات المقدمة والارتقاء بتقديم خدمة تخطيط الحوادث المرورية البسيطة بشكل متكامل وذكي.

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