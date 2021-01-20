شرطة أبوظبي: 2000 درهم مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيج

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي من التصرفات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات وخصوصاً السائقين الشباب والتي تؤدي إلى الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق، موضحة أن الضجيج بالمركبة يتسبب في حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر بها السيارات المزعجة خصوصاً الأطفال وكبار السن.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات التي يصدر عنها ضجيج مزعج لهم في الأحياء السكنية بالاتصال إلى الرقم 999 في مركز القيادة والتحكم.

وأكدت أنها لن تتهاون مع السائقين الذين يعمدون إلى إصدار ذلك الضجيج من مركباتهم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتطبيق المادة "20" من قانون السير والمرور "قيادة مركبة تسبب ضجيج " بـ الغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية.

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