خالد بن محمد بن زايد يفتتح حديقة الفي في جزيرة الريم

المصدر: وام

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، رسمياً حديقة الفي في جزيرة الريم كجزء من جهود أبوظبي المستمرة للتشجيع على الحياة الصحية ومواصلة تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للعيش.

وتعد الحديقة التي تبلغ مساحتها 27500 متر مربع أول حديقة نوعية تركز على التنوع البيولوجي في الإمارة، إذ تضم 2000 شجرة محلية، بما في ذلك شجرة الغاف الوطنية.

وصممت الحديقة بطريقة فريدة لتخلق بيئة شبيهة بالغابات، وستضمن كثافة الأشجار بالإضافة إلى أنظمة الري الحديثة، استهلاك مياه أقل بنسبة 40 بالمائة من الحدائق التقليدية.

وتتميز حديقة الفي بمرافق عالمية المستوى لرياضات مختلفة ونشاطات منوعة، وملاعب للأطفال مصنوعة من مواد طبيعية توفر فضاءات مستدامة وطبيعية لسكان و زوار أبوظبي.

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