طرق دبي تبدأ التشغيل الفعلي للمسار الخاص بالحافلات في شارع خالد بن الوليد 21 يناير

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التشغيل الفعلي للمسار الخاص بالحافلات ومركبات الأجرة في شارع خالد بن الوليد اليوم الخميس 21 من شهر يناير الجاري بعد انتهاء التشغيل التجريبي للمسار، الذي سيلعب دورا فعالا وحيويا في تحسّن زمن رحلات الحافلات بنسبة (24%) وتقديم خدمة أفضل لمستخدمي المواصلات العامة.

وتفصيلا، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "يمثل هذا المسار المرحلة الثالثة من مشروع المسارات الخاصة بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة. ويقع هذا المسار على شارع خالد بن الوليد، بطول (4,3) كيلومترات، ويمتد من تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع الميناء إلى ما قبل تقاطعه مع شارع زعبيل، بالاتجاهين."

وأوضح بهروزيان بأن عدد الخطوط المارّة بهذا المسار يبلغ (19) خطّا من مجموع الخطوط العاملة في إمارة دبي وذلك من خلال تشغيل (60) حافلة في الساعة من الأنواع العادية والحافلات بمقطورة وذوات الطابقين والحافلات الصغيرة. وقد تم تدريب السائقين على استخدام هذا المسار حيث بدأت المرحلة التجريبية في 11 من يناير الجاري وتنتهي في 20 منه من خلال رحلات يومية للخطوط المارّة به.

ولتوعية مستخدمي الطرق، أضاف بهروزيان: "لقد تم وضع لافتات إرشادية على مداخل المسار لتوضيح المركبات المسموح لها بالدخول، ولافتة إرشادية لتحذير مستخدمي الطريق من استخدام المسار وستُفرَضُ غرامة (600) على السائقين المخالفين."

ولتسهيل تجنّب استخدام المسار الخاص بالحافلات ومركبات الأجرة على شارع خالد بن الوليد بالنسبة لمستخدمي الطريق، فقد جرى تمييز المسار باللون الأحمر ووضع علامة حافلة على المسار وتركيب لافتات في بداية ومنتصف المسار وتركيب إشارات ضوئية تشير إلى أن المسار مُخصّص للحافلات فقط، وتضمن المشروع إنشاء ممرات للمشاة ومظلات مكيفة لمستخدمي الحافلات ومركبات الأجرة، إضافة الى أعمال إنارة الطرق وإنشاء مواقف جانبية وأعمال الزراعة التجميلية،

الجدير بالذكر أن الهيئة نفذت في مرحلة سابقة مسارات للحافلات بطول (7,3) كيلومترات، شملت أجزاء من شارع نايف بطول واحد كيلو متر، وأجزاء من شارع الاتحاد بطول (500) متر، وشارع الميناء بطول (1700) متر (من شارع الكويت لغاية تقاطع فالكون) وشارع المنخول (من دوار السطوة ولغاية شارع الشيخ راشد بطول 1800 متر)، وشارع الخليج بطول (1700) متر (من شارع الخور ولغاية شارع المصلى)، وشارع خالد بن الوليد (من التقاطع مع شارع الميناء ولغاية الشارع رقم 16 بطول 100 متر)، وشارع الغبيبة (من التقاطع مع شارع الميناء ولغاية الشارع رقم 12 بطول 500 متر).

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