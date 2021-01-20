شرطة أبوظبي تتلقى أكثر من 3.5 ملايين مكالمة على 999 خلال 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبلت مراكز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، أكثر من 3.5 ملايين مكالمة من الجمهور على مستوى إمارة أبوظبي خلال العام2020، وذلك عبر رقم الطوارئ 999 على مستوى مدن أبوظبي والعين والظفرة.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بتقليل زمن الاستجابة من خلال توفير أحدث التقنيات والمعدات في مراكز القيادة والتحكم لكونها المستجيب الأول للبلاغ وذلك ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وحثت أفراد الجمهور على الاتصال بالرقم «999» المخصص للإبلاغ عن الحوادث والحالات الطارئة، مشيرة الى أن المكالمات غير الطارئة تتسبب بإهدار الوقت والجهد المخصص للجمهور المحتاج للمساعدة.

وكان مركز القيادة والتحكم احد عوامل النجاح في برنامج العقيم الوطني من خلال جهوده بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، في إطار تكاملي وتناغم مميز وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين باعتبار ذلك واجباً وطنياً يعزز الحماية للمجتمع بأسره ، والرد على مكالمات الجمهور ودعم خط الدفاع الأول في مهامة الميدانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية .

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى التعاون مع مبادرات التوعية التي تنفذها إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، للتعريف بالخدمات الشرطية وتكثيف أنشطة التوعية الجماهيرية، وعدم التردد في الاتصال بهاتف الطوارئ 999، في حالة تعرضهم لأي طارئ قد يواجههم في أي وقت.

وتتلقى إدارة العمليات البلاغات والمكالمات على مدار الساعة وفي جميع الأوقات، وتهتم بتقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الحالات الطارئة في أسرع وقت.

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