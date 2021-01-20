تسعينية أول الحاصلين على لقاح كورونا في مركز سعادة المتعاملين بدبي

المصدر: دبي- نورا الأمير

تلقت المواطنة بخيتة مبارك التي تبلغ من العمر 97 عاماً، الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» في مركز سعادة المتعاملين التابع لوزارة تنمية المجتمع ضمن حملة أطلقتها الوزارة لتطعيم كبار المواطنين والراغبين من أسرهم.

وقالت مريم ثاني الحفيدة :«حضرنا لتلقي اللقاح انا وجدتي دعماً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ،مؤكدة ان الحصول على اللقاح أمر ضروري ومهم في رحلة التعافي والانتصار على الفيروس ،داعية كافة أفراد المجتمع بأخذه حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع ككل".

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