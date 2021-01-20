محمد بن زايد: الإمارات ترسخ التعاون الدولي لتسريع التعافي والتنمية

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يرسخ رؤية الإمارات بشأن التعاون مع المجتمع الدولي.

وقال سموه عبر «تويتر»: «إن استضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة - في أول حدث نفتتح به عام 2021 - ترسخ رؤية الإمارات بشأن التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية الملحّة كقضية التغير المناخي، والعمل على تحقيق التعافي الشامل لمرحلة ما بعد «كورونا»، ودفع أجندة التنمية المستدامة لخير الإنسانية وتقدمها».

وانطلقت أمس جلسات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة الافتراضية، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وأكد سموه، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يكتسب هذا العام أهمية خاصة، كونه منصة عالمية للحوار وصياغة أجندة التنمية المستدامة المستقبلية برؤية جديدة ووفق معايير وأسس تهدف إلى تجاوز آثار جائحة «كوفيد 19» وتحقيق التعافي على مختلف الأصعدة.

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