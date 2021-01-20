ولي عهد الشارقة يدشن عربة النقل التلفزيوني الخارجي التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون

المصدر: الشارقة - البيان

دشن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس بمكتب سمو الحاكم، عربة النقل التلفزيوني الخارجي التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون التي تعد الأولى من نوعها في الدولة ومنطقة الخليج.

واستمع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي إلى شرح وافٍ عن مواصفات عربة النقل التلفزيوني الخارجي عالية الدقة، حيث تم تزويدها أحدث التقنيات الحديثة وأنظمة التشغيل على طراز (IP 4K) وأنظمة مزج الصوت والصورة المستخدمة في النقل التلفزيوني، وتحتوي على 8 كاميرات بأحدث التقنية، مع إمكان إضافة 4 كاميرات أخرى.

ويبلغ طول عربة النقل 12 متراً وعرضها 2.5 متر، مع إمكان التوسعة من الجانبين ليصل عرضها إلى 4 أمتار، وتضم العربة غرفتين للتعليق الصوتي، ووحدة مونتاج، بالإضافة إلى استخدام أنظمة متطورة في التكييف.وأشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بحرص هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على تقديم الرسالة الإعلامية الهادفة بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة، مثمناً جهود العاملين في الهيئة على ما يبذلونه من جهود مقدرة في السعي الدؤوب في مجال النقل التلفزيوني إلى مواكبة أحدث ما وصلت إليه التقنية الحديثة.

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