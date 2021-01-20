حاكم الشارقة يتفقد عدداً من المشاريع التطويرية والسياحية في كلباء

المصدر: كلباء - البيان

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس عدداً من المشاريع التطويرية والسياحية في منطقة وادي الحلو وسد الغيل بمدينة كلباء.

وتأتي جولة سموه التفقدية في إطار حرص سموه على الوقوف وبشكل مباشر على مجريات سير الأعمال في عدد من المشاريع التي كان قد وجه بها سموه في زياراته السابقة للمدينة، والتي تساهم في تطوير البنى التحتية للمنطقة وتطوير مرافقها السياحية وزيادة الرقعة الخضراء فيها بما يتناسب مع طبيعتها الجبلية، كما ستعمل تلك المشاريع على جعل المدينة وجهة سياحية ذات طابع بيئي ورياضي عائلي لا مثيل له.

مشروع جبل الكتاب

حيث استهل صاحب السمو حاكم الشارقة جولته بتفقد مشروع جبل الكتاب الذي يقع على ارتفاع 950 متراً بموازاة ساحل مدينة كلباء، ويرتبط بمدينة كلباء من خلال طريق نفق وادي الحلو وطريق الشارقة - كلباء.

واستمع سموه من المهندس صلاح بن بطي المهيري لشرح وافٍ حول المشروع الذي يستهدف تطوير خمس قمم جبلية متصلة ببعضها بعضاً عبر مجموعة من الطرق والمسارات التي تتيح للمستخدمين تجربة فريدة ومتميزة.

حيث سيتم تطوير المشروع على عدة مراحل، تضم المرحلة الأولى منه المسار الجبلي الأول بطول 6 كم واستراحة ومرافق خدمية متطورة ومواقف للزائرين بطاقة 300 موقف.

بالإضافة إلى المرحلة الأولى من الغابات الظليلة التي ستزرع على الجبال بمساحة 80 هكتاراً (8.5 ملايين قدم مربعة)، كما تضم الاستراحة منصات مشاهدة للآفاق المحيطة بالجبل ومناطق ألعاب للأطفال والبالغين. وتم تصميم المشروع بما يحافظ على طبيعة البيئة الجبلية وبما يحقق الخصوصية اللازمة للمستخدمين.

كما يضم المشروع في مراحله القادمة نحو 1000 فيلا سكنية تم تصميمها بما يتلاءم مع طبيعة الموقع الجبلي (على مناسيب منفصلة) وبما يوفر مجالات رؤية متميزة لساحل مدينة كلباء والأودية المحيطة بالمشروع مع تطوير الخدمات المجتمعية المطلوبة للسكان.

ويبلغ إجمالي مساحة الغابات حتى آخر مرحلة من المشروع 350 هكتاراً (37.5 مليون قدم مربعة) مع مجموعة من الخدمات المقترحة كمناطق مغامرات للأطفال والكبار (منفصلة) ومناطق تزلج ومسارات انزلاقية، ومسارات لركوب الدراجات وحدائق معلقة ومسطحات خضراء مفتوحة للعائلات.

وسيحوي المشروع كذلك فندقاً سياحياً خمس نجوم بطاقة 80 غرفة مع خدمات فندقية متميزة مثل المسارات المعلقة وألعاب ترفيهية خارجية ومسبح بحدود لا متناهية.

ويبلغ إجمالي أطوال الطرق بالمشروع 15 كم بمسربين في كل اتجاه لخدمة مكونات المشروع كافة.

محميات وادي الشوع للعسل

عقب ذلك توجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لتفقد المكان المقترح لإقامة محميات عسل النحل في وادي الشوع على طريق كلباء - وادي الحلو، والتي تمتد على مساحة تبلغ 1300 متر * 300 متر وتتخللها مساحات على شكل برك ماء تتجمع بها مياه الأمطار بشكل دائم، ووجه سموه بتطويرها وتكثيف الأشجار حولها لتكون محمية لنحل العسل إلى جانب محمية أخرى بالحفية لتكون محمية لنحل العسل وتسمى وادي النحل.

استراحة الحفية

بعدها تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة سير الأعمال في استراحة الحفية التي تقع بجوار نفق الحيار الجديد، وتعرف فيها إلى ما تحويه من بحيرات على مساحة 175000 متر مربع ومرافق خدمية كمسجد ومطاعم ومباني خدمات عامة .

كما سيتم فيها رصف وتعبيد 160 موقفاً للسيارات بالإضافة إلى مواقف مخصصة للحافلات وستتوافر فيها أيضاً مواقع لعربات الطعام مع مواقف سيارات خاصة لها تتسع لنحو 60 سيارة، وسيتم تطوير المناطق المحيطة بالبحيرة لتوفير أجواء أفضل للزوار.

استراحة سد الغيل

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة زيارته لمدينة كلباء بتفقد مشروع استراحة سد الغيل المطلة على مسطح مائي طبيعي.

نقلة نوعية

تشكل هذه المشاريع مجتمعة نقلة نوعية للمدينة ولخطط التنمية فيها حيث إنها لن تنحصر في كونها مشاريع سياحية بيئية فقط بل ستخدم أفراد المجتمع بتوفير فرص العمل المناسبة والتعريف بكنوزهم الثقافية والأدبية وترويج وتسويق منتجاتهم المحلية التي يتميزون بها وتشكل لهم مصدراً للدخل.

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