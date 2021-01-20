أكاديمية شرطة دبي تُطلق المخيم الشتوي للطلبة المرشحين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت أكاديمية شرطة دبي فعاليات المخيم الشتوي للطلبة المرشحين، بحضور العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير الأكاديمية، ومشاركة منتسبي الأكاديمية، إلى جانب الطلبة المرشحين والمرشحات والمُستجدين والمُستجدات في الدورات التأسيسية بمنطقة وادي حتا هب.

وقال العميد الأستاذ الدكتور غيث السويدي، إن تنظيم المخيم جاء ترجمة لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لتكون القيادة العامة لشرطة دبي، صاحبة السبق ومن أوائل المؤسسات التي استجابت وسعت مباشرة إلى تفعيل استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز السياحة الداخلية، والمساهمة في دعم حملة (أجمل شتاء في العالم)، وتحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في مجال الابتكار في القدرات المؤسسية، وسعي الأكاديمية الدائم لإسعاد الطلبة المرشحين والمرشحات، وخلق بيئة نموذجية مُحفزة على الإبداع والابتكار، لإبراز مواهب وإبداعات الطلبة، بعيداً عن أجواء القاعات الدراسية وبيئة العمل التقليدية.

وأضاف العميد السويدي، أن اختيار منطقة وادي حتا هب، مقراً للمخيم نظراً لتمتع المنطقة بالتنوع الجغرافي الذي يمنحها قيمة سياحية عالية، حيث تضم هذه المنطقة العديد من الجبال والوديان، بالإضافة إلى سد حتا والمحمية الطبيعية، وغيرها من المعالم الجميلة.

وأوضح أن فقرات برنامج المخيم تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة يتخللها جلسات حوارية، وأمسيات شعرية، ومحاضرات توعوية في مختلف جوانب الحياة، ومسابقات ثقافية ورحلات ترفيهية وبرامج رياضية متنوعة.

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