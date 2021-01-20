تفاهم بين شرطة عجمان والمجلس التنفيذي لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة

المصدر: عجمان - البيان

وقّعت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان مذكرة تفاهم، انطلاقاً من حرصهما على دعم وتعزيز العلاقات المشتركة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين، وترسيخاً لأواصر التنسيق والتعاون في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان بجهود الأمانة العامة للمجلس التنفيذي المبذولة في خدمة الإمارة ومواطنيها والمقيمين فيها.

مؤكداً أن رؤية المجلس التنفيذي المتمثلة بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لها الأثر الكبير في تطور إمارة عجمان ورفعتها في مختلف جوانب الحياة، وهذا بدوره انعكس على مستوى أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي إن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين بما يصب في خدمة الصالح العام، والإسهام في تنويع وتسهيل آليات العمل الحكومي وزيادة درجة تكامليته، والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون لضمان تحقيق نتائج عالية الجودة.

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