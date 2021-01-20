عمومية «آيرينا» تبحث تحولات الطاقة والتعافي

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الإمارات ضاعفت إجمالي الطاقة المتجددة من 10 ميجاوات في 2009 إلى 2400 ميجاوات حالياً.

وأشار إلى زيادة القدرة الإجمالية للطاقة النظيفة محلياً إلى 14 جيجاوات بحلول 2030. جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية الـ11 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

وتضمنت الفعاليات انعقاد 4 جلسات رفيعة المستوى تتناول العناصر الرئيسية لتحول قطاع الطاقة بمشاركة وزراء من مختلف أنحاء العالم. وتناولت المناقشات التي تعقد بشكل افتراضي - تحت شعار «كوفيد 19 – تحول قطاع الطاقة»، تحولات الطاقة والتعافي في عالم ما بعد الجائحة لبحث آلية ومسار تحول القطاع خلال عام 2021 ووصولاً إلى مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين المعني بتغير المناخ.

التخطيط الوطني

وشارك وزير التغير المناخي والبيئة في الاجتماع الوزاري الذي أقيم ضمن أعمال الجمعية العمومية لـ«آيرينا»، تحت شعار «التخطيط الوطني للطاقة وتنفيذه لتعزيز تحول الطاقة». واستعرض معاليه خلال الاجتماع التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات والذي تم الإعلان عنه وتسليمه إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر الماضي.

موضحاً أن «رفع سقف مساهمات الدولة في التقرير الثاني يمثل خطوة داعمة ومعززة لمسيرة تحقيق التنويع الاقتصادي والتحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر، وتسريع وتيرة تحول الطاقة عبر زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة».

وأكد الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية – في كلمته خلال الاجتماعات - أن الإمارات العربية ظلت على المسار الصحيح في عام 2020، رغم أن جائحة كورونا تسببت في تباطؤ تطور مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى منح عقد لإنشاء محطة للطاقة الشمسية 2 جيجاوات في أبوظبي، مؤكداً تواصل تعزيز دور الاقتصاد الأخضر.

وأعرب عن أمله في أن تكون التجربة الإماراتية بمثابة مصدر إلهام للدول الأخرى لتحذو حذوها«.

الطاقة المتجددة

وشارك الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي في مؤتمر صحفي نظمته «آيرينا» ضمن فعاليات جمعيتها العمومية، بحضور فرانشيسكوا لاكاميرا المدير العام لـ«أيرينا»، والدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى «آيرينا».

ولفت إلى أن دولة الإمارات وبفضل الرؤى المستشرفة للمستقبل، وضعت أحد أهم تعهداتها ضمن التقرير الثاني لمساهمتها المحددة وطنياً أن تصل بنسبة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 8.4 جيجاوات في 2030.

وألقى فرانشيسكوا لاكاميرا المدير العام لـ «إيرينا» كلمة – في افتتاح أعمال اليوم الثاني- أكد خلالها أن التخطيط الوطني للطاقة هو المفتاح لتوفير إطار عمل لتحسين المساهمات وتسريع العمل من خلال توفير اتجاه للسفر وتقديم إشارات إلى السوق.

حزم التحفيز

أكد لارس أندرياس لوندي، وزير الدولة بوزارة البترول والطاقة بالنرويج، ضرورة أن تساعد حزم التحفيز الاقتصادي التي تضعها البلدان في إخراجنا من الأزمة، وقال: «لقد حان الوقت للنظر في الفرص التي يوفرها لنا التحول في مجال الطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز