24 مبادرة نفذتها بلدية دبا الحصن في 2020

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت بلدية مدينة دبا الحصن مؤخراً عن تقريرها السنوي لعام 2020، والذي تضمن أبرز إنجازات البلدية، وكافة الفعاليات والنشاطات والإنجازات التي حققتها مختلف أقسام البلدية في خدمة سكان المدينة الفاضلة خلال العام الماضي.

فعلى صعيد الفعاليات والأنشطة قامت البلدية بأكثر من 24 فعالية ومبادرة، لعل من أبرزها المشاركة في الحملة الوطنية للتعقيم ضد «وباء كورونا»، وفعالية سقيا الطيور، ومسابقة عيديتكم علينا، والاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، والمشاركة في فعاليات اليوم الوطني الإماراتي 49، وغيرها الكثير من الأنشطة والمسابقات والمبادرات التي نفذتها البلدية في مختلف المناسبات التي تهم سكان المدينة الفاضلة.

ونفذ قسم رقابة الأغذية 2997 جولة تفتيشية على مختلف المحلات والمصانع والمطاعم والمؤسسات التي تعمل في مجال الغذاء في المدينة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والتعليمات والقوانين ذات العلاقة في عملها، ووجه خلالها 437 إنذاراً، و72 مخالفة، كما أصدر القسم 7 رخص جديدة.

رقابة

وأعلن قسم الرقابة الصحية في البلدية عن تنفيذ 1974 جولة تفتيشية على مختلف الجهات والمؤسسات في المدينة وجه خلالها 106 إنذارات، و3 مخالفات، وأصدر 6 رخص جديدة، وأجرى 12 تفتيشاً صحياً مفاجئاً، كما نفذ القسم 10 حملات تدريبية توعوية في مجال مسؤوليته التثقيفية التي يضطلع بها.

من جهته، وجه قسم الخدمات البيطرية في البلدية 48 إنذاراً، و15 مخالفة، تمت خلال 2586 زيارة تفتيشية أجراها القسم خلال العام الماضي 2020.

ونفذ قسم التدريب في البلدية 72 برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، استفاد منها 185 موظفاً، كما شارك القسم بـ59 ورشة عمل بالتعاون مع عدد من المراكز والمعاهد العاملة في الإمارة استفاد منها 218 موظفاً.

وكشف قسم إدارة الهندسة عن قيامه بـ2290 جولة تفتيشية، هدفت إلى ضبط الحركة في قطاع المشاريع والإنشاءات في مختلف أنحاء المدينة، ووجه خلالها 440 إنذاراً ومخالفة، وأصدر 51 رخصة بناء جديدة، و35 إجازة بناء.

أما بالنسبة للخدمات الشاملة التي تقدمها البلدية فقد نفذ قسم إسعاد المتعاملين 739 معاملة خاصة بعقود الإيجار (جديدة+تصديق)، وبالإضافة إلى 137 معاملة خاصة بالإعلانات الخارجية.

وعن الإنجازات الكبرى التي حققتها البلدية في المجال الزراعي فقد كشف قسم الزراعة والمنتزهات في البلدية عن قيامه بعدد كبير من المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، لعل من أهمها مشروع كاسر الأمواج بجزيرة الحصن، حيث تم زراعة وإعادة تأهيل مساحة إجمالية تقدر بحوالي 6000 متر مربع من نبات الايبوميا، لتغطية الكاسر مع صيانة شبكة الري الموجودة، وتركيب خطوط تنقيط جديدة.

ومشروع زراعة دوار الديوان، حيث تم إعادة زراعة حوالي 1200 متر مربع داخل دوار الديوان بالنباتات المستديمة، ومغطيات التربة بهدف الإبقاء على شكل الدوار طوال العام، وتم استخدام نباتات صبار جلد النمر والستكريزيا بالإضافة إلى زراعة عدد 8 أشجار واشنطونيا.

زراعة

كما نفذ القسم مشروع حديقة الميناء حيث تم زراعة حوالي 2800 متر مربع من المسطحات الخضراء في المنطقة، بجوار الدفاع المدني مع زراعة عدد 15 شجرة غاف، تزامناً مع فعاليات أسبوع التشجير.. وغيرها العديد من المشاريع الزراعية التي نفذتها البلدية خلال العام الماضي لزيادة المسطحات الخضراء في المدينة وحفاظاً على الشكل الجمالي الساحر لها.

ونفذ قسم النظافة والصرف الصحي عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى حماية سكان المدينة من الآفات الصحية التي قد يتعرضون لها، حيث نفذ القسم 641 حملة مكافحة للحشرات داخل المنازل، و2033 حملة مكافحة للحشرات في المرافق الحكومية بالمدينة، 42339 حملة مكافحة للحشرات في حاويات النفايات (عدد الحاويات)، وغيرها الكثير من الحملات التي هدفت إلى حماية السكان والحفاظ على صحتهم.

أما قسم العمليات والتفتيش البلدي فقد وجه 681 ملاحظة خاصة بأقسام وشعب البلدية، و311 ملاحظة خاصة بمنشآت البلدية، ووجه أيضاً 168 ملاحظة خاصة بالشركات والدوائر الأخرى، ونفذ 727 زيارة تفتيشية بخصوص الرخص التجارية، ووجه 8 مخالفات، وتلقى 2107 مكالمات على الخط الساخن، و28 شكوى، ووجه 12 إنذاراً للمركبات، وحجز مركبة واحدة.

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