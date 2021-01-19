«كهرباء الشارقة» تكثّف جهودها لإنجاز محطتي توزيع بالمنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة – البيان

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تكثيف جهودها للانتهاء من تنفيذ محطتي توزيع جهد 33 كيلوفولت بمنطقتي نزوى والذيد وتعديل الشبكات في المنطقتين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بممارسة الهيئة لاختصاصاتها وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز والإشراف عليها في المنطقة الوسطى بكل مناطقها ومدنها، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال المدنية في محطة الذيد 53% والأعمال الكهربائية 19% ومحطة نزوى حوالي 51% والأعمال الكهربائية 19%، ومن المخطط أن يتم إنجاز المحطتين خلال شهر مايو المقبل 2021.

وأوضح سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة ستعمل على تكثيف جهودها لإنجاز المحطتين وتعديل الشبكات في الوقت المحدد ووضع خطة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه لاستمرار تقديم الخدمات بكفاءة، وستعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ جملة من المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بالشبكات ومحطات التوزيع بمدن المنطقة الوسطى سعياً لمواكبة التطور الكبير وتحقيقاً لخطتها التنموية، وذلك بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.

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