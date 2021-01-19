«إسلامية دبي» تحصل على شهادة الأيزو في نظامي إدارة المخاطر والابتكار

المصدر: دبي - البيان

حصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على المواصفة الدولية لنظام إدارة المخاطر 31000:2018، ونظام إدارة الابتكار 56002:2019، في ضوء مواصلة تبني وتطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وذلك في إطار تطوير العمل والارتقاء بالأداء والخدمات التي تقدمها الدائرة.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، إن حصول الدائرة على المواصفات الدولية للأنظمة الإدارية أعلاه، ما هو إلا استكمالاً للجهود التي بذلتها فرق العمل في الدائرة، والتزاماً بأعلى المعايير الدولية ذات العلاقة، الأمر الذي سيسهم في استدامة الأعمال بكفاءة وفعالية وتعزيزاً لثقافة ومفاهيم الابتكار.

ومن جانبه، أكد عبد الله عبيد الدلال، مستشار الاستراتيجية والتميز المؤسسي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، أن حصول الدائرة على تلك المواصفات الدولية ماهو إلا ترجمة لرؤية ودعم ومشاركة كافة المديرين التنفيذيين ومديري الوحدات التنظيمية وفرق العمل على مستوى الدائرة، لافتاً إلى أن الدائرة حريصة كل الحرص على تحقيق الريادة العالمية في شتى المجالات سواءً من خلال المنافسة ضمن المؤشرات التنافسية الدولية أو من خلال تطبيق المواصفات الدولية ذات العلاقة بأعمال الدائرة.

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