«اجتماعية الشارقة» تطلق «تمكين» لتشغيل ذوي الدخل المحدود

المصدر: الشارقة - وام

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة مبادرة «تمكين» لتشغيل ذوي الدخل المحدود من خلال عقد تعاون، وذلك بهدف إكسابهم مهارات فنية وعملية تعزز ثقافة العمل لدى هذه الفئة، وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم وإكسابهم خبرات مهنية تمكنهم من الاعتماد على الذات مستقبلاً، ليصبحوا طاقات منتجة تؤهلهم للحصول على فرصة عمل دائمة.

تستهدف المبادرة التي أطلقتها دائرة الخدمات الاجتماعية الفئات العمرية الأقل من سن 45 عاماً، والقادرة على العمل والعطاء.

ودعت الدائرة الجهات إلى التعاون والمشاركة بهذه المبادرة لإتاحة الفرص الوظيفية المناسبة لهذه الفئة وتدريبهم وتأهيلهم لتطوير أدائهم، لافتة إلى أن الجهات التي تتعاون مع الدائرة تسعى دائماً إلى التكامل مع بعضها البعض لتحقيق الفائدة المرجوة في خدمة المجتمع وتعزيز رفاهية أفراده.

وأشارت علياء الزعابي، مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع مختلف الجهات الحكومية في الشارقة لإتاحة فرص وظيفية لهذه الفئة من المواطنين.

وذكرت بأن من أهم الشروط أن يكون المستفيد من هذه المبادرة مواطناً من إمارة الشارقة، ومقيماً فيها بشكل دائم، ولائقاً للعمل، وأن يكون من مستحقي المساعدات الاجتماعية بالدائرة، وأن يكون صافي دخله أقل من المستوى المعيشي اللائق ولديه الرغبة في الالتحاق بالمبادرة.

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