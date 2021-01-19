بدء تطعيم كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم بعجمان

المصدر: وام

شهد الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان بحضور حمد تريم مدير منطقة عجمان الطبية ومريم المعمري المدير التنفيذي، اليوم انطلاق مبادرة تطعيم كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم ضد " كوفيد-19"، والتي ينفذها مكتب شؤون المواطنين دعماً للحملة الوطنية " يداً بيد نتعافى".

وأكد الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي أن الحملة تهدف إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين حتى يبقى المجتمع آمنا وصحيا، موضحاً أن مكتب شؤون المواطنين ينفذ الحملة بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية " الرعاية الصحية الأولية ".

وأشار إلى أنه تم التعاون والتنسيق مع منطقة عجمان الطبية " الرعاية الصحية الأولية " ووزارة تنمية المجتمع في عجمان لتطعيم كبار المواطنين القادرين على التنقل في مقر وزارة تنمية المجتمع في عجمان حسب الأيام المحددة لذلك، لا سيما أن هذه الفئة لها الأولوية لأنها أكثر عرضة للإصابة بالفيروس وقد تكون المضاعفات أكثر صعوبة عليها ".

من جانبها، قالت مريم المعمري إن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير جميع الإمكانيات للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بالجهود التي تبذلها منطقة عجمان الطبية من أجل تحقيق الحملة لأهدافها، ومقدرة لجهود مركز عجمان للاتصال في تلقي مكالمات كبار المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح على الخط الساخن ( 80070).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز