مجموعة برايم تدعم إسعاف دبي بمركبة متطورة

المصدر: دبي - البيان

قدمت مجموعة برايم للرعاية الصحية هدية لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عبارة عن مركبة إسعافية متطورة دعماً لأسطولها الإسعافي وطواقم المسعفين من خط الدفاع الأول.

جاء ذلك خلال لقاء المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي والمدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية الدكتور جميل أحمد يصاحبه الدكتور عادل السيسي المدير الطبي العام للمجموعة وشيترو جيت راي المدير الإداري لمستشفى برايم خلال زيارتهم إلى مقر المؤسسة الأسبوع الماضي.

وأعرب الدراي عن امتنانه وشكره للمجموعة لهذا الدعم، مؤكداً أن الجهد الكبير الذي يبذله أطباء ومسؤولو المستشفى واستقبالهم الحالات المصابة وتقديم الرعاية اللازمة لهم، أسهم في سرعة الشفاء والسيطرة على إصابات «كوفيد 19» بشكل كبير، منوهاً برغبة المؤسسة في تطوير التعاون مع مجموعة برايم لما فيه المصلحة وتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال الدكتور جميل: نحرص على اتخاذ احتياطات وقائية صارمة في جميع أنحاء المستشفى والمراكز الطبية، ونتطلع بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إلى تقديم مجموعة كاملة من الخدمات الصحية لمرضانا في بيئة صحية وآمنة تماماً وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير راحة بال إضافية للمرضى، والتأكيد على أن سلامتهم تشكل أولوية قصوى في جميع الأوقات والظروف.

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