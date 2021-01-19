إنجاز 3227 مبنى جديداً في دبي خلال 2020

المصدر: دبي – وائل نعيم

أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، والصادرة عن بلدية دبي أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، خلال العام الماضي بلغ 3227 مبنى جديداً بمعدل نحو 268.9 مبنى شهرياً، وسجل شهر سبتمبر الماضي أعلى عدد من المباني المنجزة في الإمارة بواقع 375 مبنى جديداً.

وبحسب بيانات مركز دبي للإحصاء، فقد تصدرت الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة من حيث العدد بمعدل 1527 مبنى، وجاء بعدها الفلل الاستثمارية بمعدل 941 فيلا. تلتها المباني متعددة الطوابق المنجزة بالمركز الثالث بمعدل 463 مبنى، ثم المباني العامة بمعدل 150 مبنى، وتلتها المباني الصناعية بمعدل 146 مبنى.

وأوضحت البيانات أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة نسبة المباني المنجزة خلال عام 2020، من حيث النسبة، بواقع 47.3% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بنسبة بلغت 29.2%، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 14.3%، وبلغت نسبة المباني العامة المنجزة خلال الفترة ذاتها 4.6%، فيما بلغت نسبة المباني الصناعية المنجزة 4.5%.

وبلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، 271 مبنى، وخلال فبراير 327 مبنى، أما في مارس فبلغ عدد المباني المنجزة 353 مبنى، وفي أبريل 229 مبنى، ووصل إجمالي العدد المسجل للمباني المنجزة في مايو إلى 214 مبنى، بينما في شهر يونيو الماضي وصل إلى 221 مبنى.

وسجل شهر يوليو الماضي إنجاز 252 مبنى جديداً، فيما بلغ عدد المباني المنجزة في شهر أغسطس الماضي إلى 237، وفي سبتمبر الماضي 375 مبنى، أما في شهر أكتوبر فبلغ عدد المباني المنجزة 319 مبنى جديداً.

وسجل شهر نوفمبر الماضي انجاز258 مبنى، وخلال شهر ديسمبر الماضي تم إنجاز 171 مبنى.

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