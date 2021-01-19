"طرق دبي" تنظم اللقاء السنوي الثالث لاستعراض مسيرة طلاب برنامج الابتعاث

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت هيئة الطرق والمواصلات عبر مايكروسوفت تيمز اللقاء السنوي الثالث للطلاب الذين تم ابتعاثهم تحت رعايتها للدراسة الأكاديمية في جامعات الدولة ضمن "برنامج الابتعاث"، وذلك في إطار حرصها على التواصل معهم لمتابعة أدائهم وتحصيلهم العلمي ولمناقشة أية صعوبات قد يواجهونها خلال دراستهم الأكاديمية وتقديم النصح والإرشاد لتجاوزها ودعم طموحاتهم.

وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن لقاء الطلاب المبتعثين برعاية الهيئة يتم بشكل سنوي للاطلاع على مسيرتهم الدراسية، وتقديم النصح والإرشاد لهم بما يعزز مشوارهم الأكاديمي وتحقيق الغاية السابعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات (تميز هيئة الطرق والمواصلات)، والتي تهدف إلى استقطاب وتطوير والمحافظة على المواهب، موضحاً أن اللقاء تتضمن استضافة الموظف / يوسف أحمد آل علي، مهندس في إدارة حرم القطارات ممن استكملوا بعثتهم الدراسية عن طريق هيئة الطرق والمواصلات لدراسة الهندسة الميكانيكية، حيث استعرض خلالها تجربته الأكاديمية والدروس المستفادة من مشواره العلمي، ودور الهيئة في دعم وتعزيز برنامج الابتعاث، مشيراً إلى أنه تم تهنئة الطلبة خريجي برنامج الابتعاث الدراسي - دفعة 2020.

وأضاف: إن برنامج الابتعاث انضم إليه في هذه الدفعة 45 طالباً وطالبة، واشتمل على تخصصات بكالوريوس هندسة المواصلات العامة، والهندسة المدنية، والكهربائية، والإلكترونية والكهربائية، وهندسة الكمبيوتر، والميكانيكية، والميكا إلكترونية، والعلوم البيئية المستدامة، وإن نظام الابتعاث في الهيئة يرمي إلى رعاية المواطنين من خريجي الثانوية العامة، ومتابعة ودعم دراستهم الجامعية وفق تخصصات تخدم توجهات الهيئة وطبيعة عملها، على أن يتم تعيينهم بالهيئة بعد انتهاء دراستهم، وذلك في إطار سعينا لتوفير كوادر مواطنة لسد الاحتياجات المستقبلية من خلال دعم التوطين وفقاً للخطة الاستراتيجية للهيئة.

وأوضح الأكرف، أن نظام الابتعاث لخريجي الثانوية العامة على مستوى جامعات الدولة، يوفر رعاية كاملة للطالب المبتعث حيث يتم منحه مكافأة مالية شهرية مقطوعة تساعده على نفقات استكمال دراسته الأكاديمية من ناحية، وتشجيعه على الاستمرار في تلك الدراسة، مؤكداً أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لاستقطاب العناصر المواطِنة وتأهيلها بما يعكس توجهات قيادتنا الرشيدة بتمكين أبناء وبنات الدولة ليسهموا بدور فعّال في مسيرة التقدم والتطور التي نشهدها جميعاً.

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