إغلاق 250 مكتب استقدام خدم على مستوى الإمارات

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

انطلقت قبل قليل أعمال الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يوجه المجلس بعض الأسئلة إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، تتناول إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان، وإنشاء مراكز تدبير، وما يتعلق بمكاتب استقدام الخدم على مستوى الدولة.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إن الوزارة انتهت من إجراءات إغلاق 250 مكتب استقدام خدم (القديمة) على مستوى الدولة ولن يتم التجديد للمكاتب التي لا تزال تعمل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإحالة 99 منها إلى الجهات المختصة بعد أن تبين للوزارة عدم التزامها بقرار الإغلاق وعودتها للعمل بالمخالف للقانون.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم وقف عمل مكاتب استقدام الخدم القديمة بحلول شهر مارس المقبل، على ان تتواصل إجراءات الاستقدام عبر مكاتب تدبير التي وصل عددها إلى 54 مكتباً.

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