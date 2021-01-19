مشاهد ساحرة للضباب صباح اليوم في الإمارات
استيقظ سكان دولة الإمارات صباح اليوم على مشاهد الضباب الكثيف الذي غطى مختلف مناطق الدولة.
ونشر المركز الوطني للأرصاد خريطة للمدن التي شهدت الضباب الكثيف اليوم منها العاصمة أبوظبي ومدينة العين ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين.
مشاهد للضباب في شارع الإتحاد #عجمان #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LbaWYgnLE1— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 19, 2021
وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم 5.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
ودعت شرطة دبي السائقين لترك مسافة كافية بين السيارات وتوخي الحيطة والحذر نظراً لانخفاض مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الداخلية والخارجية في الإمارة بسبب الأحوال الجوية (الضباب).
كما دعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي للحفاظ على الرؤية الواضحة أثناء القيادة في أجواء ضبابية، وتجنب استخدام الإضاءة العالية واعتماد خلال التنقل على الأنوار الضبابية وتشغيل مساحات الزجاج لإزالة الرطوبة عن الزجاج الأمامي.
ورصدت عدسة البيان مشاهد ساحرة للضباب الذي غطى برج خليفة وأبراج شارع الشيخ زايد في فيديو يحبس الأنفاس.
مشاهد للضباب يغطي #برج_خليفه وأبراج شارع الشيخ زايد @BurjKhalifa— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 19, 2021
تصوير : أحمد عبيد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eEb3RQpT5y