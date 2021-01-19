مشاهد ساحرة للضباب صباح اليوم في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

استيقظ سكان دولة الإمارات صباح اليوم على مشاهد الضباب الكثيف الذي غطى مختلف مناطق الدولة.

ونشر المركز الوطني للأرصاد خريطة للمدن التي شهدت الضباب الكثيف اليوم منها العاصمة أبوظبي ومدينة العين ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم 5.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ودعت شرطة دبي السائقين لترك مسافة كافية بين السيارات وتوخي الحيطة والحذر نظراً لانخفاض مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الداخلية والخارجية في الإمارة بسبب الأحوال الجوية (الضباب).

كما دعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي للحفاظ على الرؤية الواضحة أثناء القيادة في أجواء ضبابية، وتجنب استخدام الإضاءة العالية واعتماد خلال التنقل على الأنوار الضبابية وتشغيل مساحات الزجاج لإزالة الرطوبة عن الزجاج الأمامي.

ورصدت عدسة البيان مشاهد ساحرة للضباب الذي غطى برج خليفة وأبراج شارع الشيخ زايد في فيديو يحبس الأنفاس.

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