جهات حكومية بدبي تقدم 35 حافزاً للفائزين بـ«تقدير»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جائزة «تقدير» العمالية عن تقديم مجموعة واسعة من المحفزات والتسهيلات الجديدة للجائزة التي تعقد كل عامين تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وذلك بمشاركة بعض الهيئات والدوائر التابعة لحكومة دبي، بهدف دعم التميز والريادة في قطاع العمل، وتحفيز الشركات ذات الكثافة العمالية والمهندسين والعمال بفئاتهم كافة، على التنافس الإيجابي في ما بينهم والوقوف على منصة تكريم المتميزين في الجائزة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مؤسسة دبي للإعلام بصفتها الراعي الإعلامي الاستراتيجي للجائزة، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس جائزة تقدير العمالية، ومحمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي.

ومحمد المطيوعي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمجتمع في بلدية دبي، والعميد خلف الغيث، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وممثلي الجهات الراعية للجائزة ضمن فئتي الراعي البلاتيني والذهبي، وثاني الزفين، المدير العام عضو مجلس إدارة مجموعة شركات إماراتك، ووليد الجزيري، مدير الشؤون الدولية في فلاي دبي، وهالي نيا، كبير مسؤولي تحقيق الأهداف في شركة «نيا».

وفي هذه المناسبة أعرب اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس جائزة «تقدير» العمالية، عن بالغ التقدير والعرفان لراعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته الكريمة ودعمه اللامحدود للجائزة التي باتت تشكل إضافة نوعية لمنظومة التميز في حكومة دبي.

طرق دبي

وحول المحفزات التي وفرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي لجائزة «تقدير» العمالية، قال محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «إن توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وجائزة تقدير، للإعلان عن محفزات الهيئة لقطاع الشركات والعمال، يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص».

كهرباء دبي

وذكر الدكتور يوسف الأكرف أنه إلى جانب الدعم المادي للجائزة، اعتمدت الهيئة مجموعة من المحفزات للشركات الفائزة تشمل حسوماً على رسوم وثائق المناقصات للمشروعات المتوسطة والصغيرة وتوريد المعدات والأدوات والأجهزة، إضافة إلى تدريب 50 شخصاً سنوياً، وإتاحة استخدام قاعة التدريب في مبنى أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، وتنظيم زيارات إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومركز الابتكار في المجمع، وغير ذلك من المحفزات بهدف تشجيع الشركات على التميز في رعاية فئة العمال.

مسؤولية مجتمعية

وبدوره قال محمد المطيوعي: «نسعى إلى الاهتمام بفئة العمال بما يعكس مسؤوليتنا المجتمعية، وبلدية دبي حريصة كل الحرص على تقديم الدعم والاهتمام والرعاية لفئة العمال».

إقامة 5 سنوات

ولفت العميد خلف الغيث إلى أن حزمة الحوافز تشمل تقديم تسهيلات تخص موضوع التأشيرات، وتوفير «الخدمة السريعة» للفئات المستهدفة عند مراجعة مراكز تقديم الخدمات ومراكز آمر النموذجية، كما سيتم تعيين مديري خدمات من موظفي إقامة دبي لخدمة هذه الشركات وتسهيل إجراءات حصولها على الخدمة المطلوبة، إلى جانب منح المديرين التنفيذيين للشركات المتميزة إقامة مدتها 5 سنوات وذلك حسب الشروط والإجراءات المتبعة من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى توفير بطاقة الحسوم «السعادة» لعمال الشركات المتميزة وعائلاتهم.

علاقات ثنائية مشتركة

ومن جهته قال ثاني الزفين: «لعبت جائزة «تقدير» منذ انطلاقتها في عام 2016 دوراً مهماً في التأسيس لبناء علاقات عمل متميزة بين العامل وشركته بما يخدم مصالح الطرفين ويحفظ حقوقهما وواجبات كل منهما تجاه الطرف الآخر وذلك من خلال معاييرها الرائدة المبنية على أفضل الممارسات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمات الدولية المعنية».

وبدورها قالت هالي نيا: «وضعت جائزة تقدير معايير عالمية المستوى من خلال نظام المكافآت المبتكر الذي يعترف بالتميز في ممارسات رعاية العمال ونعدها مبادرة رائعة ستساهم في بناء علاقات قوية وبناءة لجميع الأطراف».

مكانة

ومن جانبه أكد وليد الجزيري: حرصت فلاي دبي على دعم كل الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز مكانة دبي كبيئة ملائمة للعيش والأعمال، مؤكداً أن فلاي دبي توفر للفائزين في الجائزة تذاكر سفر، انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية التي تعكس استراتيجيتنا في تسهيل تدفق حركة السياحة والأعمال إلى دبي.

وبموجب مذكرات التفاهم التي وقعتها إدارة الجائزة مع الجهات الحكومية الـ4 بدبي، ستقدم مجموعة واسعة من الحوافز التي سيتم تقديمها فقط للشركات والعمال المتميزين الفائزين بفئتي الجائزة من 4 – 5 نجوم حسب الشروط والأحكام، وتشمل قائمة المحفزات الممنوحة للفائزين بالجائزة 35 محفزاً، وأبرزها منح خفض نسبته 25 – 50% على رسوم وثائق المناقصات المقدمة لبعض هذه الجهات، ومنح نقاط.

إضافية «ضمن مبادرة التفوق الهندسي» في عملية التقييم الفني لمقاولي واستشاريي المشاريع الخاصة ببلدية دبي ضمن معايير محددة للشركات الفائزة من قبل إدارة تراخيص البناء وإعفاء الشركات من رسم تجديد شهادة الكفاءة المهنية عن كل مهندس لديها مدة عام واحد قابل للتجديد حسب نتائج تطبيق القرار.

كما تشمل الحوافز منح الشركات المتميزة، عضوية مركز الإبداع والابتكار التابع لإقامة دبي للاستفادة من الخدمات المتاحة كافة والمعنية بالإبداع والابتكار وتقديم تسهيلات خاصة لتسجيل الملكيات الفكرية للشركات المتميزة من دون تكاليف أو رسوم، ومنح دورات تدريبية افتراضية مجانية في أكاديمية ديوا، ومنح بطاقة نول مجانية للعمال والسماح للشركات الفائزة بالإعلان والتسويق لخدماتها ومنتجاتها بوضع لوحة عرض في إحدى محطات المترو.

تفاصيل

ويمكن للشركات والعمال الفائزين بجوائز التميز من «فئتي 4 – 5 نجوم» في الدورة الرابعة للجائزة لعام 2020، مراجعة الجهات الحكومية الأربع للاطلاع على تفاصيل المحفزات وكيفية الحصول عليها حسب الشروط والأحكام مرعية الإجراء، وذلك بعد الإعلان عن أسماء الفائزين في حفل التكريم الخاص الذي ستقيمه الجائزة في 8 فبراير المقبل.

دعم

يدعم جائزة «تقدير» العمالية كل من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ومجموعة وصل لإدارة الأصول، وتلفزيون دبي كشركاء استراتيجيين، بالإضافة إلى شركة نيا كراعٍ بلاتيني، وفلاي دبي وإماراتك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة إينوك، وشركة الفردان للصرافة، ضمن فئة الراعي الذهبي والفضي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز