محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران

المصدر: أبوظبي – البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران، برئاسة محمد مبارك بن فاضل المزروعي.

ويضم المجلس كلاً من محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، نائباً للرئيس، وهشام خالد توفيق ملك وجاسم حسين أحمد ثابت ومسعود محمد محمد شريف محمود ومنصور محمد عبد القادر الملا وجاكوب باريند كالكمان. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين أحمد محمود فكري، مديراً عاماً لمركز الإحصاء - أبوظبي.

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