صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية قبرص

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي عمق علاقات التعاون والصداقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وما يجمع البلدين الصديقين من روابط وعلاقات متينة ومتجذرة، تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف الأصعدة والمجالات، بدعم متواصل من قيادتي البلدين لدفع هذه العلاقات إلى الأمام في المجالات كافة نحو آفاق أوسع لما فيه خير الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر المجلس بأبوظبي أمس نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص والوفد المرافق له ويانيس ميخاليدس سفير جمهورية قبرص لدى الدولة.

وجرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات وخاصة البرلمانية منها، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وثمن معالي صقر غباش علاقات الصداقة والتعاون مع مجلس النواب القبرصي، لافتاً إلى أهمية تطوير مذكرة التعاون البرلمانية بين البلدين، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية.

وأوضح معاليه أنه جارٍ التنسيق لعقد اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين في النصف الأول من العام الجاري، مشدداً على ضرورة رفع مستوى التنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الدولية لما فيه خير ومصلحة للبلدين الصديقين.

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