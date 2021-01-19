استعراض خطة عمل مجلس شباب الموارد البشرية لحكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

استعرض عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في لقائه مجلس شباب الدائرة، خطة المجلس لعام 2021، وذلك في مقر مؤسسة دبي للمستقبل، في أبراج الإمارات بدبي.

وتتضمن خطة مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عدة مبادرات ومن أبرزها: مبادرة «فخر» التي تهدف لمجتمع يعتز بهويته وانتمائه الوطني، ومبادرة «الابتكار والمستقبل» التي تهدف لتوفير بيئة عمل داعمة للابتكار والتطلع نحو المستقبل بصورة مختلفة، ومبادرة «الصحة واللياقة» التي تهدف لتشجيع الموظفين على ممارسة النشاط البدني وتبني أنماط صحية سليمة، ومبادرة «تواصل» التي تهدف لعقد جلسات وحلقات نقاشية لمجلس الشباب حول المواضيع المختلفة.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي «أن الشباب قادرون على إحداث الفرق وإطلاق مبادرات وبرامج فاعلة يعود نفعها على المجتمع، حيث أظهرت الكوادر الشابة في دولة الإمارات العربية المتحدة كفاءة وقدرة عالية، وحققت نجاحات في شتى ميادين العمل، وتزخر دوائر حكومة دبي بطاقات شبابية مواطنة تتمتع بخبرات مهمة، ومؤهلة تأهيلاً عالياً لقيادة العمل الحكومي في دبي».

معدن أصيل

وقال: «إن الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في العام الماضي أظهرت معدن الشباب الأصيل، وبرهنت على وعيهم وحسهم الوطني، وتأثيرهم القوي، إذ كانت المبادرات الشبابية متميزة وملهمة، وكانوا في المقدمة وأسهموا إسهاماً فاعلاً في إنجاح الاستراتيجيات والخطط والمبادرات الحكومية الرامية للمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع».

وجدد مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تأهيل أبناء الإمارات وإعدادهم لوظائف المستقبل، ليكونوا قادرين على دفع عجلة التنمية الشاملة، من خلال تمكينهم وتطوير قدراتهم عبر منظومة متكاملة لدعم وتطوير الكفاءات الشابة، وتنمية مواهبها.

اقتراحات

وتم في لقاء عبدالله الفلاسي مع مجلس شباب دائرة الموارد البشرية، مناقشة اقتراحات مجلس الشباب الهادفة لتطوير آلية تقويم وظائف حكومة دبي، إذ قدم أعضاء المجلس أفكاراً شبابية لدعم إدارة السياسات والبرامج في إجراء تقويم وظائف حكومة دبي عبر منصة تقويم الوظائف في الدائرة، وأتمتة إجراء تقويم الوظائف الإدارية للدرجة السابعة وما دون، وإنشاء آلية تقويم وظائف خاصة بحكومة دبي عبر برنامج «ويلسون واتسون تاورز».

تقدير

ومن البرامج التي تتضمنها مبادرات فريق فخر في مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مبادرة «تقدير خط الدفاع الأول»، وتتضمن إعداد فيديو يحتوي على رسالة شكر لخط الدفاع الأول من موظفي الدائرة، ومبادرة التواصل مع المتقاعدين هاتفياً من كبار المواطنين والاطمئنان على صحتهم في الظروف الحالية، ومبادرة «قصص كفاح» .

وتتضمن إعداد فيديو قصير لكبار المواطنين يحتوي على قصص كفاحهم في العمل ودور الدولة في نجاحهم، ومبادرة «القانون بلغة الإشارة» التي تصور النصوص القانونية بلغة الإشارة للموظفين من أصحاب الهمم، ومبادرة «كسوة العيد» وتتضمن توزيع كسوة العيد على الفئة الخدمية في الدائرة.

تحدٍّ

وضمن مبادرة الابتكار والمستقبل سيقوم مجلس شباب الدائرة بتعزيز جهود الشباب في نشر ثقافة الابتكار في الدائرة، من خلال تنظيم ورشة عمل تفاعلية عن الابتكار، وتحدي التفكير خارج الصندوق، لتعزيز ثقافة الموظفين عن الابتكار وتحفيزهم لطرح مبادرات مبتكرة، كما سيتم إطلاق تحدٍّ بين الإدارات بحيث تعمل كل الإدارة بشكل جماعي لحل المشكلات والتحديات التي تواجهها وإيجاد حلول مبتكرة عن طريق تصوير فيديو لاستعراض طريقة حل التحديات، وإرسال الفيديو لفريق الشباب، بحيث يتم عرضه على الجميع، وفي الختام تكريم الإدارة التي تقدم أفضل الحلول المبتكرة.

جهوزية

وتحرص الدائرة على تعزيز دور الشباب في رسم مستقبل الموارد البشرية، من خلال عقد حلقة نقاشية عن وظائف المستقبل، للتعرف على استعداد الجهات المعنية للوظائف المستقبلية وجهوزية الشباب لهذه الوظائف، ويتم فيها استضافة المعنيين من دائرة الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية وطلاب الجامعات واستضافة أبرز الشخصيات الملهمة.

وسيعمل مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على توعية الموظفين عبر نشرات توعية متنوعة تهدف لتعزيز ثقافة أسلوب الحياة الصحية للموظفين وتتمحور حول أهمية اللياقة البدنية وأنواعها وتجنب بعض الأخطاء الشائعة في طرق مزاولتها.

عصف ذهني

وفي إطار مبادرة «تواصل» يحرص فريق مجلس شباب الدائرة على تنظيم جلسات عصف ذهني بهدف مشاركة المبادرات الداخلية المتعلقة بالتحفيز والتشجيع في كل الجهات المشاركة في الجلسة، بالإضافة إلى توليد أفكار جديدة ومتميزة في هذا المجال، وحصر الأفكار المبدعة والفعالة لتنفيذها على مستوى الدائرة ومشاركتها مستقبلاً مع الجهات الأخرى.

ويعمل الفريق للتعرف إلى تطلعات الجهات الحكومية الأخرى، وخاصة مجالس حكومة دبي، عبر تنظيم لقاءات دورية يترأسها في كل مرة مجلس الشباب من إحدى الجهات المشاركة، ويتم فيها عرض خدمات الجهة ونبذة عنها وعن مشاريعها، والتسويق لخدمات دائرة الموارد البشرية والتعرف إلى خدمات الجهات وأفضل الممارسات في كل جهة والاستفادة منها على مستوى الدائرة أو الاحتفاظ بها لمشاريع المستقبل.

حلول

يعمل مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تنظيم مجالس «الشباب من أجل الشباب» للباحثين عن العمل، والتعرف إلى مشكلات الشباب من فئات عمرية محددة وتنظيم دورات تدريبية بعد ساعات العمل لتطوير مهارات الشباب، يتم فيها عرض أفكار ومشاريع مبتكرة، والتعرف إلى مبادرات الشخصيات والمواهب المبدعة.

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