رصد الأنظمة البيئية والعوامل الجوية في محمية «صير بو نعير»

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة بتنفيذ مشروع النظام المتكامل لمراقبة الأنظمة البيئية والأرصاد الجوية والعوامل البحرية لمحمية جزيرة صير بو نعير، بهدف بناء قاعدة بيانات طويلة المدى لرصد الأنظمة البيئية والعوامل الجوية والبحرية المختلفة يمكن من خلالها رصد التغيرات المناخية والبيئية خلال فترات زمنية طويلة المدى.

حيث يساعد بناء قاعدة البيانات لهذا النظام في وضع خطط مستقبلية لإدارة محمية جزيرة صير بو نعير.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية:«يعتبر هذا النظام خطوة مهمة وكبيرة نظراً لما يمكن أن يوفره من معلومات وبيانات.

فبالإضافة إلى تخزين البيانات المختلفة كالمسوحات البحرية والصور والأفلام والصور الجوية وصور الأقمار الصناعية والتقارير التفصيلية التي يتم جمعها على فترات مختلفة، وإمكانية الرجوع إليها في أي وقت، يتيح النظام إرسال تحذيرات لأي من العوامل في حالة وصولها إلى درجات حرجة موضوعة سابقاً في النظام».

عوامل

ويتكون نظام المراقبة من محطة الرصد الدائمة للعوامل الجوية والبحرية، ومحطات رصد عوامل بحرية مركبة على قاع البحر، وأجهزة وبرمجيات النظام المركزي، حيث تشمل العوامل الجوية درجة حرارة الجو، الرطوبة، الضغط الجوي، كمية الأمطار، الإشعاع الشمسي، ونقطة التندي، في حين تشمل العوامل البحرية درجة حرارة الماء، الملوحة، العكارة، الأس الهيدروجيني، نسبة الكروفيل، والطحالب الخضراء المزرقة.

ويتم إعداد المحطات لتسجيل العوامل البيئية والبحرية بحد زمني فاصل ساعة، وستقوم المحطة الرئيسية بإرسال البيانات مباشرة إلى مقر الهيئة بالشارقة.

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