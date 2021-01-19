«أشغال الفجيرة» تنجز المرحلة الثالثة لطرق داخلية بطول 47 كيلومتراً

المصدر: الفجيرة - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أنجزت دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة المرحلة الثالثة من شبكة الطرق الداخلية في الإمارة بطول 47 كيلومتراً، والتي شملت 15 منطقة في الإمارة.

وتسعى دائرة الأشغال العامة والزراعة في الفجيرة من خلال مشاريعها إلى توفير خدمات البنية التحتية للطرقات الداخلية وصيانتها وتشغيلها بكفاءة عالية وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الإمارة.

وقال سالم المكسح مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة: «إن الدائرة شارفت على الانتهاء من إنجاز المرحلة الثالثة للطرق الداخلية في الإمارة بنسبة 90%، والتي شملت إنشاء طرق جديدة، توزعت على 15 منطقة، كان منها 7 مناطق متنوعة في الإمارة هي:

«الجروف، يعلا، الريامة، الفرفار، سكمكم، الفصيل والجريف» و8 في مدينة دبا الفجيرة «العقة، الرحيب، وعيب الحنة، ظاهر الصفوة، المحترقة، الراشدية، زكت، والردة»، حيث نُفذت الطرق المحلية بما يخدم السكان ويحقق سلامة وأمن مرتادي هذه الطرق على أن تتبعها مرحلة رابعة لتغطية كافة احتياجات إمارة الفجيرة.

وأوضح المكسح أن المرحلة الثانية من شبكة الطرق الداخلية في الإمارة التي أنجزتها دائرة الأشغال العامة والزراعة العام الماضي، بلغ طولها 58 كيلومتراً، والتي شملت 14 منطقة، مشيراً إلى أن حكومة الفجيرة تعمل جاهدةً على تطوير مشاريع البنية التحتية لديها بما يساهم في مضي الإمارة قدماً نحو مزيد من التطور والازدهار.

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