إطلاق الهوية الجديدة لشعار مؤتمر الجمعية الدولية للطب النفسي للأطفال بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بالتعاون مع مؤتمر الجمعية الدولية للطب النفسي للأطفال واليافعين عن إطلاق الهوية الجديدة لمؤتمر «الجمعية الدولية للطب النفسي للأطفال واليافعين».

والذي يعقد لأول مرة في دبي تحت شعار «الصحة النفسية للأطفال واليافعين: تشكيل المستقبل»، ويمثل الشعار الجديد للمؤتمر الجهود الجماعية التي تقودها دبي في تشكيل مستقبل الصحة النفسية للأطفال واليافعين.

حيث تم اختيار إمارة دبي كأول مدينة عربية تستضيف مؤتمر IACAPAP الدوليّ منذ انعقاده لأول مرة في باريس عام 1937، وذلك في إطار جهود الإمارة في تمهيد الطريق أمام أخصائيي الصحة النفسية لاحتضان ورعاية الأفكار والمبادرات الجديدة في هذا المجال.

وفي هذه المناسبة قال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: نحن سعداء لإطلاق الهوية الجديدة لشعار المؤتمر الذي سيُنظّم في دبي ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، نظراً للمكانة العالمية التي تحظى بها الإمارة في شتى المجالات الحيوية ولا سيما في المجال الطبي والعلاجي. لافتاً إلى أن الشعار يأتي معبراً عن الحيوية والتسامح والتعددية الثقافية التي تشكل القيم الأساسية لمدينة دبي.

وأضاف العوضي: نعمل بخطى ثابتة تجاه تحقيق التقدم في مجال الصحة النفسية للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستضافة دبي للدورة القادمة من مؤتمر «الجمعية الدولية للطب النفسي للأطفال واليافعين»، يعكس حرص الإمارة على إحداث فارق حقيقي في صحة مجتمعها وتحصينه في مجال الصحة النفسية.

من جهته قال الدكتور دانيال فونغ، رئيس المؤتمر العام للجمعيّة الدولية للطب النفسي للأطفال واليافعين (IACAPAP): إن احتياجات ومطالب الأطفال والشباب تتطور في ظل العولمة التي تفاقمت بشكل سلبي في عصر التكنولوجيا والإعلام الجديد، إذ إن الصحة النفسية للأطفال تحتاج إلى الاهتمام من قبل مجموعة متخصصة ومتنوعة من المهنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ويجمع المؤتمر العالمي كل هذا معاً، ويتناول تحديات الصحة العقلية للجيل القادم والقائمين عليها؛ بهدف تعزيز مفهوم الصحة العقلية وتنمية الأطفال والمراهقين من خلال السياسات والممارسات والأبحاث في هذا المجال.

إنجاز جديد

ينعقد المؤتمر العام للجمعيّة الدولية للطب النفسي للأطفال واليافعين (IACAPAP)، كل عامين ويستقطب الآلاف من متخصصي الصّحة النفسيّة من مختلف أنحاء العالم، وتنعقد الدورة المقبلة من المؤتمر المقرر عقده في مارس 2022 في دبي لتكون الإمارة أول مدينة عربية تستضيف هذا المؤتمر الدولي البالغ الأهمية، وذلك بالتعاون بين كل من مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وجمعية الإمارات للصحة النفسية التابعة لجمعية الإمارات الطبية.

ويعد استضافة دبي لهذا المؤتمر الدولي إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيدها ضمن جهودها نحو الريادة في مجال التوعية بأهمية الصّحة النفسيّة في المنطقة، بالإضافة إلى دعم الجهود الهادفة لجعل إمارة دبي مركزاً مرموقاً في شتى المجالات. وللراغبين بالتسجيل في المؤتمر بما في ذلك تقديم الأوراق والأبحاث في هذا المجال.

زيارة: WWW.IACAPAP2022.COM.

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