«صحة دبي» تعرّف بـ «فايزر ـ بايونتيك» عبر حملة توعية بأهمية التطعيم

المصدر: دبي - البيان

تنظم هيئة الصحة بدبي سلسلة من الندوات الافتراضية الهادفة إلى زيادة الوعي بأهمية أخذ لقاح «فايزر-بايونتيك» المضاد لـ«كوفيد 19»، وخاصة للفئات ذات الأولوية التي حددتها الهيئة ضمن المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي على أهمية الحملة التوعوية التي تستهدف موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي للتعريف بأهمية اللقاح ودوره في تعزيز مناعة الجسم لتفادي المضاعفات السلبية للمرض وخاصة لمن يعانون من الأمراض المزمنة.

وقالت الدكتورة العوضي إن الحملة تركز على عدد من المحاور المتعلقة بفعالية ومأمونية اللقاحات وكيفية عملها، والفئات المستهدفة من حملة التطعيم، والفئات المستثناة، والتعريف بمواقع أخذ اللقاح بمنشآت هيئة الصحة بدبي، ورحلة المتعامل لأخذ اللقاح، والمعلومات المهمة التي يجب إبلاغ الطبيب بها قبل أخذ اللقاح، وطريقة أخذ اللقاح، وعدد جرعاته التي يفصل بينها 21 يوماً.

كما تركز الندوات الافتراضية التي يتم تقديمها على توضيح بعض الأعراض الجانبية للتطعيم.

وأوضحت الدكتورة العوضي أن حملة التطعيم بهيئة الصحة بدبي تستهدف أربع فئات رئيسة، تضم الفئة الأولى، كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين (60 سنة فما فوق)، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والفئة الثانية تشمل خط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص، فيما تضم الفئة الثالثة العاملين في المهن الحيوية الأخرى، والفئة الرابعة كل من يرغب في تلقي اللقاح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز