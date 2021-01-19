سيف بن محمد والشيوخ يحضرون عقد قران سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان مساء أمس بأبوظبي عقد قران الشيخ سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان على كريمة الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان.

وبارك سمو الشيوخ هذا الزواج الميمون.. سائلين الله تعالى أن يرزقهما الحياة السعيدة الهانئة والذرية الصالحة.. ويتمم عليهما بالخير والفرح والسرور.

كما حضر عقد القران الشيخ سعيد بن سيف آل نهيان والشيخ محمد بن سيف آل نهيان والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان والشيخ محمد بن سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ خليفة بن سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ سلطان بن سعيد بن محمد آل نهيان وعدد من الشيوخ.

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