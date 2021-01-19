محمد الشرقي يشدد على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين

المصدر: الفجيرة - وام

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الدوري للمؤسسة خلال العام 2021.

وأثنى سموه في بداية الاجتماع على جهود مجلس إدارة المؤسسة خلال العام الماضي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المُقدمة لهم.واطلع سموه على تقرير الأعمال المنجزة خلال عام 2020، وآخر التطورات في أعمال المجالس المجتمعية بالمناطق، واستمع إلى شرح مُفصل للخطط التنفيذية لمشاريع المؤسسة للوقوف على تطوير آلية عملها، وتنشيطها بشكل فعال وفقاً للمعايير الوطنية.

حضر الاجتماع سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس خميس النون، مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة.

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