«موارد أبوظبي» تبدأ تنفيذ إجراءات نقل الموظفين المواطنين إلى جدول الدرجات والرواتب

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

بدأت هيئة الموارد البشرية في أبوظبي تنفيذ إجراءات نقل الموظفين (المواطنين ما دون الإدارة التنفيذية) إلى جدول درجات ورواتب حكومة أبوظبي، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2021.

وراعت الهيئة أن يتم تنفيذ الآلية الجديدة بما يسهم في الحفاظ على مركز الدرجة الواصل إليها الموظف قبل النقل على جدول الرواتب، فضلاً عن الراتب الأساسي والراتب الإجمالي للموظف في حال كان أعلى من راتب الدرجة المنقول إليها.

وستتم مواءمة الدرجات الوظيفية الحالية للجهات الحكومية بما يعادلها من درجات رئيسة في جدول درجات رواتب حكومة أبوظبي وفق نظام تقييم الوظائف المعتمد لدى الهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز