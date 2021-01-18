قرعة توزيع مساكن مدينة محمد بن زايد في الفجيرة غداً

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية المواطنين المستفيدين لحضور قرعة توزيع مساكن مجمع مدينة محمد بن زايد السكنية في المركز الثقافي بالفجيرة غداً الثلاثاء الساعة 9:30 صباحاً، فيما نوهت الوزارة بضرورة إحضار المستندات الثبوتية والتي تتضمن الهوية وخلاصة القيد الأصلية.

وتنفذ المدينة لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وتستوعب 1100 فيلا سكنية مجهزة بالمرافق المتطورة، على مساحة نحو 2.2 كيلومتر مربع، فيما بلغت تكلفة إنشائها نحو مليار و900 مليون درهم.

وتضم مدينة محمد بن زايد السكنية التي تقع في منطقة الحيل بالفجيرة 20 حديقة مختلفة المساحات (عامة وداخلية) وقطع أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، موزعة على مساحة إجمالية تصل إلى مليونين و150 ألف متر مربع، بهدف توفير السكن لنحو 7 آلاف مواطن، بينما تبعد ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من مطار الفجيرة.

وتعزز المدينة القطاع السكني بالفجيرة في ظل طبيعتها الجبلية، فيما تتألف الوحدات السكنية للمدينة من 583 فيلا مكونة من خمس غرف نوم و417 فيلا مكونة من أربع غرف نوم و100 فيلا مكونة من 3 غرف نوم، كما تضم المدينة 3 محطات كهرباء رئيسة و19 محطة كهرباء فرعية ومحطة ضخ لمكافحة الحرائق، إضافة إلى محطة لرفع مياه الصرف الصحي.

وصممت المدينة بمواصفات عصرية، تجمع ما بين التراثين المحلي والأندلسي وتراعي خصوصية قاطنيها من المواطنين مع تلبية حاجاتهم في السكن المناسب، إذ تم تجهيز المدينة بالخدمات والمرافق الضرورية كافة، فيما تتميز أيضاً بشبكات بنية تحتية متطورة، تضم طرقات بطول 40 كيلومتراً، وشبكة كهرباء طولها 139 كيلومتراً، علاوةً على شبكة إنارة للطرقات إضافة إلى مد شبكة مياه الشرب بطول 58 كيلومتراً وشبكة لتصريف مياه الأمطار طولها 13 كيلومتراً، فضلاً عن شبكة مكافحة الحرائق التي تمتد على طول 35 كيلومتراً، وشبكة ري بطول 39 كيلومتراً، وشبكة الصرف الصحي بطول 43 كيلومتراً، مع شبكة اتصالات طولها 86 كيلومتراً، وتم تأسيس المدينة باستخدام آخر ما توصلت إليه الوسائل الحديثة للتخطيط العمراني ومعايير الاستدامة، لتكون مدينة عصرية متكاملة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز