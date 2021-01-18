الوطني للأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

المصدر: وام

حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها مع بدء تشكل الضباب الليلة على معظم المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية من الدولة.

وناشد المركز، في بيان له، اليوم، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً إلى وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً على معظم المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية من الدولة من الساعة 22:00 مساء اليوم حتى الساعة 10:00 من صباح يوم غد.

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