أمين عام "الأخوة الإنسانية" يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

المصدر: بروكسل - وام

التقى المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أمس، في بروكسل، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل الدفع بالحوار وتكريس التقارب بين الأديان والثقافات والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة واللجنة العليا للإخوة الإنسانية.

يُذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية هي لجنة دولية مستقلة تضم مجموعة من الخبراء والقادة في مجال حوار الأديان والثقافات، بهدف تحقيق الغايات السامية لوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي فبراير 2019.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز