شرطة أبوظبي تدعو المجتمع لتلقي لقاح «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

دعا منتسبو شرطة أبوظبي المجتمع إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا «كوفيد - 19» وذلك بعد تلقيهم اللقاح وارتياحهم التام بحصولهم على جرعاته وذلك للمساهمة في جهود القيادة الرشيدة لاحتواء الجائحة مؤكدين أهميته في الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وتأتي الدعوة في إطار الحملة الواسعة للتطعيم التي أطلقتها دائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، ضد فيروس «كوفيد - 19»، حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الحصول مجاناً على اللقاح.

وتشجع حملة «ليكن خيارك التطعيم» أفراد المجتمع كافة على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم ضد الفيروس فكلما ارتفع عدد المحصنين باللقاح قل إمكان العدوى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز