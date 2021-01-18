مواصلات الإمارات تجدد 12 شهادة «نظام الإدارة المتكامل»

المصدر: دبي - البيان

جددت مواصلات الإمارات 11 من شهادات الآيزو، إضافة لشهادة مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد» ضمن نظام الإدارة المتكامل لديها، وذلك في الربع الرابع من العام الماضي، وعقب 3 مراحل من عمليات التدقيق الخارجي التي تولتها فروع محلية لشركات عالمية متخصصة.

وأفاد خالد شكر مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية بمواصلات الإمارات، أن اهتمام قيادة الشركة بهذا الجانب، والذي جسدته الجهود المبذولة من قبل فرق العمل في تجديد الشهادات؛ يترجم الحرص والالتزام الثابت الذي توليه مواصلات الإمارات للارتقاء بمستويات الجودة على الدوام، باعتبارها إحدى القيم المحورية ضمن منظومة العمل والثقافة المؤسسية في الشركة، كما يعكس سعيها الدؤوب لمواكبة أحدث المواصفات على المستوى العالمي بما يضمن تميز خدماتها وأنظمتها وكفاءة عملياتها التشغيلية، وبالتالي يعزز من تنافسيتها وحضورها.

وتفصيلاً؛ أوضح مدير الإدارة أن الصلاحية الكلية للشهادات الرئيسية المجددة تمتد لـ 3 سنوات، بينما يتم تجديد شهادات الأنظمة الإرشادية سنوياً، مؤكداً أن الزيارات الميدانية من قبل المدققين امتدت لـ 3 مراحل بإجمالي 24 يوم عمل، وتمت تغطيتها بواسطة عدد من المدققين المتخصصين، وشملت 15 مركز خدمة موزعة في مختلف إمارات الدولة، إضافةً لعدد من الإدارات المختلفة في الإدارة العامة.

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