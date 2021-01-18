70% من موظفي «تعاونية الشارقة» يتلقون لقاح «كوفيد 19»

المصدر: الشارقة – البيان

تلقى 70% من موظفي تعاونية الشارقة الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19» المعتمد لدى الجهات الرسمية في الدولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية بهدف القضاء على الوباء والحد من تداعياته. وأكد ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي على حرص إدارة تعاونية الشارقة وإيمانها بأهمية تلقي الموظفين اللقاح كخطوة ضرورية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة المجتمع.

وثمن جهود القيادة الرشيدة في توفير اللقاح لعموم المواطنين والمقيمين في الدولة بشكل مجاني، مؤكداً أن اللقاح يتمتع بأعلى معايير الأمان على الصحة.

وأضاف ماجد الجنيد بأن الدولة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة أثبتت خلال جائحة فيروس كورونا قدرتها على مكافحة تداعيات الجائحة بكفاءة عالية ووفقاً للمعايير العلمية، ما يجسد ريادة القطاع الطبي في الدولة.

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