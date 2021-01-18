تعزيز التعاون بين اتحاد الغرف بالدولة وأفغانستان

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل حمد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، أحمد جاويد، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة، بمقر الاتحاد بأبوظبي. وأعرب الرميثي عن بالغ اعتزازه وتقديره للعلاقات التجارية الطيبة التي تجمع القطاع الخاص الإماراتي والأفغاني، مشيراً إلى استعداد أصحاب الأعمال الإماراتيين للقيام بشراكات واستثمارات في أفغانستان.

وأكد رئيس اتحاد الغرف، خلال اللقاء، ضرورة تطوير وتفعيل آليات التعاون المشترك بين قطاعات التجارة والأعمال على الصعيد الثنائي، عبر التعريف بالقوانين والتشريعات الاستثمارية والمشاريع المشتركة، والشراكات والتحالفات الوثيقة بين أصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن قطاعات الأعمال الإماراتية، تسعى دائماً إلى استثمار التطور الإيجابي الكبير في العلاقات بين البلدين، والذي تعكسه بعض الشراكات الاقتصادية القائمة، والزيارات المتبادلة على كل المستويات، لا سيما في مجالات العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري والمصرفي.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة مقترح التوقيع على مذكرة تفاهم، للتعاون بين غرف الإمارات، واتحاد الغرف الأفغاني، وإنشاء مجلس أعمال إماراتي – أفغاني مشترك.

من جانبه، أكد السفير الأفغاني، تطلع بلاده للتعاون مع غرف الإمارات في قطاعات المال والأعمال، نظراً للخبرة الإماراتية المتميزة في هذا المجال، فضلاً عن بحث فرص التعاون في عدد آخر من المجالات ذات الأولوية لبلاده، خلال الفترة المقبلة.

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