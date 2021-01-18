الإمارات الأولى عالمياً في إطلاق «دفتر المرور الجمركي الذكي»

المصدر: أبوظبي - وام

أتاحت وزارة الداخلية بالتعاون مع نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة إمكانية الحصول على دفتر المرور الجمركي «تريب تيكت» إلكترونياً من خلال منصة الخدمات الذكية للوزارة عبر التطبيق الذكي «moiuae» أو من خلال الموقع الإلكتروني www.moi.gov.ae أو عبر خدمات النادي الإلكترونية لتضاف إلى قائمة الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع النادي مثل إصدار رخص القيادة الدولية، لتكون الدولة الأولى عالمياً التي تطلق هذه الخدمة.

وتحرص وزارة الداخلية على تعزيز الشراكة مع نادي السيارات والسياحة في إطار تعاون استراتيجي لتطوير وتقديم الخدمات المشتركة من خلال المنصات الذكية وبأعلى المعايير بغية إسعاد المتعاملين حيث تم اتباع استراتيجية التحول الذكي لدى الوزارة وتحويل خدمات رخص القيادة الدولية ودفتر المرور الجمركي «تريب تيكت» إلى خدمات إلكترونية عبر خدمات الوزارة وتطبيقاتها لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في العالم تطلق خدمة «دفتر المرور الجمركي» كخدمة ذكية بالكامل.

ويتم تقديم الخدمة على مرحلتين، حيث يتم تقديم الطلب عبر تطبيق الوزارة مع الدفع مباشرة أو إيداع الضمان البنكي وتوثيق الدفع بالنظام الإلكتروني، ليتم بعد ذلك إصداره من قبل النادي وإرساله بالبريد أو الحضور إلى مكاتب النادي لاستلامه.

وتم تعديل العديد من الإجراءات التقليدية والتي كانت تعتمد تعبئة الطلبات وإرفاق المستندات بعد تصويرها كرخصة القيادة وملكية المركبة والهوية الإماراتية والإقامة وكانت رحلة المتعامل تنص على الحضور الشخصي إلى مكاتب خدمة المتعاملين التابعة للنادي مباشرة أو لمراكز إسعاد المتعاملين التابعة لوزارة الداخلية تبعاً للشراكة الأولية منذ 2013 أو من إحدى مكاتب الشركاء الـ 27 لإصدار خدمات النادي، فيما يتم حالياً الدخول إلى الخدمات الذكية من خلال التطبيقات أو الموقع الإلكتروني للوزارة والتقديم على الخدمات دون الحاجة إلى أي بيانات شخصية أو بيانات رخص القيادة أو بيانات المركبة من المتعامل حيث إن النظام يملأ هذه الطلبات تلقائياً من قاعدة بيانات الوزارة.

وأكد الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية حرص الوزارة على تقديم كافة الخدمات للجمهور بصورة ذكية تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات الساعية لتعزيز مكانتها العالمية كواحدة من أفضل الدول في تقديم الخدمات بصورة شاملة وذكية، مشيراً إلى أن الشراكة مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة تأتي في هذا الإطار.

وأضاف: «إن الخدمة الجديدة تأتي بعد إطلاق رخص القيادة الدولية عبر التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية، لتكملة منظومة المسافر خارج الدولة، حيث إن وثيقة المرور الجمركي مطلوبة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم للدخول المؤقت بالسيارات الخاصة أو المركبات التجارية أو فئات أخرى من السيارات التي تحمل لوحات الإمارات، وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الوزارة في رفع مزايا وتوسعة نطاق خدماتها المتوفرة على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، والتي تتماشى بالكامل مع مبادرة الحكومة الإلكترونية من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة».

تميز

ومن جهته قال محمد بن سليم رئيس نادي السيارات والسياحة نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تميزت على صعيد تطوير خدمات التنقل على مستوى العالم من خلال الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للسياحة حيث حصلت على الامتياز الأول بين 177 دولة أخرى لتطوير وإنشاء موقع موحد رسمي لدفاتر المرور الجمركي، كما احتلت المركز الأول في مجال طلب الرخص الدولية عبر المجال الرقمي وكانت السباقة في إطلاق الخدمات الذكية منذ عام 2016 وساهم ذلك في توفر الخدمة للمتعاملين خلال فترة جائحة كورونا بفضل الشراكة مع وزارة الداخلية وآلية التحول الذكي للخدمات وطلبها إلكترونياً حتى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالنادي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز