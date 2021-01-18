رئيس الدولة يمنح سفير الولايات المتحدة وسام "زايد الثاني"

المصدر: وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية "وسام زايد الثاني" بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة وتقديراً لمساهمته في تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقلّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال استقباله أمس السفير راكولتا جونيور الوسام.. مثمّناً معاليه علاقة دولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات، ومتطلّعا إلى تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

ووجه معاليه الشكر إلى السفير راكولتا جونيور على جهوده التي بذلها لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها خلال فترة عمله لدى الدولة. وأكّد معاليه على أهمية الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي في العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي قدماً.. معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.

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