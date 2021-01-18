"طيران الإمارات" تلقح موظفيها ضد كوفيد-19

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة الإمارات اليوم برنامج التطعيم ضد "كوفيد-19" لجميع موظفيها العاملين في دولة الإمارات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وبدأت حملة التلقيح صباح اليوم (الاثنين 18 يناير)، مع إعطاء الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية، بمن فيهم أفراد أطقم الخدمات الجوية والطيارون وغيرهم من موظفي العمليات والخدمات الأرضية.

وتعد مجموعة الإمارات، التي تضم طيران الإمارات ودناتا، من أوائل شركات الطيران والخدمات الجوية في العالم التي توفر لموظفيها خيار التطعيم ضد "كوفيد-19".

وطبقت المجموعة منذ انتشار الجائحة سلسلة من الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة العملاء والموظفين والمجتمعات. ويعد إطلاق برنامج التطعيم الخاص بالمجموعة خطوة إضافية للمساعدة على حماية صحة ورفاهية العاملين الذين يخدمون المسافرين ويساعدون في نقل السلع الأساسية عبر العالم.

وتوفر مجموعة الإمارات لموظفيها العاملين في مختلف المواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة لقاحي"فايزر بيونتيك" و"سينوفارم"، وكلاهما معتمد من السلطات الصحية في الدولة.

ويتواصل التطعيم على مدى 12 ساعة يومياً طيلة أيام الأسبوع لضمان حصول أكبر عدد من العاملين على اللقاح. كما يتوفر أمام الموظفين أيضاً خيار تلقي التطعيم في المراكز والعيادات الطبية الحكومية المحددة، حيث لم تدخر القيادة الرشيدة والسلطات الصحية في الدولة أي جهد لتقديم اللقاحات مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين.

وحسب بيانات موقع Our World In Data، ومقره جامعة أكسفورد، تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث معدلات التطعيم، بمعدل 19.04 جرعة لكل 100 شخص، حيث تم إعطاء نحو 1.9 مليون جرعة لقاح للمواطنين والمقيمين منذ بدء التطعيم في ديسمبر 2020. كما تهدف الدولة إلى تطعيم أكثر من 50% من السكان بحلول نهاية مارس 2021.

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