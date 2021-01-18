إقبال متزايد على مراكز التلقيح في كل إمارات الدولة

المصدر: دبي، العين، عجمان، الفجيرة، رأس الخيمة - متابعة: قسم المحليات

شهدت مراكز التلقيح ضد فيروس «كوفيد 19» بحسب ما رصد «البيان» في كل مناطق وإمارات الدولة إقبالاً كثيفاً من المواطنين والمقيمين، الذين دعوا جميع من لم يطُعم حتى اللحظة، للمبادرة إلى هذا الفعل المهم للعودة إلى الحياة الطبيعية والخلاص من صفحة «كورونا».



الإقبال الكبير بُرر لاعتقاد البعض أن مراكز التطعيم تغلق أبوابها يومي الجمعة والسبت، لكن وزارة الصحة قامت على العكس بزيادة عدد الكوادر التمريضية لاستيعاب الأعداد المتزايدة يومياً على طلب اللقاح.

وشدد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات لـ«البيان» على أهمية التباعد الجسدي، بما لا يقل عن مسافة مترين بين الشخص والآخر، والتي قامت الوزارة بتنظيمها، إضافة إلى أهمية الالتزام بلبس الكمامات، واستخدام المعقمات التي وفرتها الوزارة بكميات كبيرة في مختلف مراكز التطعيم، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وقال إن عملية إعطاء اللقاحات لا يتطلب موعداً مسبقاً، وإنما بإمكان الشخص مراجعة أقرب مركز صحي له لتقلي اللقاح مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية الإماراتية، وتناول الأدوية اليومية كالمعتاد دون الحاجة إلى التوقف عن تناول الدواء في حال اعتزام الشخص التوجه لأخذ اللقاح، لافتاً إلى أن هناك بعض الأشخاص يتبين لدى الفحص أن ضغط الدم مرتفع جداً لديهم، بسبب اعتقادهم الخطأ بالتوقف عن تناول الدواء قبل اللقاح.

خلال استقبال المراجعين في البيت متوحد بأم القيوين



احترازات



وذكرت ريسة المنصوري مديرة مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز في العين، ومديرة مركز صحة لتطعيم «كوفيد»: إن مركز صحة لتطعيم «كوفيد 19» بالعين، والواقع في منطقة الخبيصي بمركز العين للمؤتمرات، يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين يومياً للتطعيم ضد «كورونا»، ليتم إعطاؤهم اللقاح، وذلك ضمن إجراءات احترازية وتنظيمية واسعة.

توجيه وتنظيم المراجعين في مركز صحة بالعين



وأوضح علي عبدالله سجواني قائد فريق المتطوعين في مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز أن 45 متطوعاً ومتطوعة في مركز صحة لتطعيم «كوفيد 19» بالعين يحرصون من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء على تنظيم وتوجيه المراجعين يومياً إلى كل آليات التطعيم المنظمة، والتي تتم وفق التدابير والإجراءات الاحترازية، حيث يقوم المراجع بالتسجيل خلال مدة لا تزيد على 3 دقائق، ومن ثم إجراء فحوص للمؤشرات الحيوية.



ولفت عبدالله سيف الحربي، مبتعث ضمن برنامج شركة «صحة» وبمتابعة دائرة المعرفة، ويعمل طبيباً في مستشفى ببرلين، في تخصص طب الباطنية والقلب إلى أن التطعيمات تعتبر من أفضل التدخلات الطبية وأنجحها، وتحقق مؤشرات البرامج الوطنية الوقائية لاستئصال الأمراض والتخلص منها، حيث يمكن توقيها بالتطعيمات استناداً إلى الاستراتيجيات العالمية.



عجمان



وشهدت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة عجمان إقبالاً كبيراً للتطعيم، وسط إجراءات احترازية ووقائية وتخصيص أماكن خاصة بالسيدات وأخرى للرجال.وقالت الدكتورة مروة البلوشي، مديرة مركز الحميدية الصحي إن مركز الحميدية الصحي يستقبل يومياً 500 شخص من الراغبين للتطعيم بلقاح «كوفيد 19»، موضحة أن العمل في المركز يستمر خلال فترتي الصباح والمساء من أجل منح الفرصة لعدد أكبر من أفراد المجتمع لأخذ اللقاح.



الفجيرة



كما شهد مركز المسح الوطني بالفجيرة إقبالاً لافتاً لتلقي لقاح «كوفيد 19»، الأمر الذي عكس حرص واهتمام الناس بتحصين أنفسهم ومجتمعهم ضد الوباء.

وكان المواطن عادل عبدالله اليماحي أول الواصلين للمركز لأخذ اللقاح، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بعد أن سجل موعداً مسبقاً من خلال تطبيق صحة.

أول متلقي اللقاح بالفجيرة



بدورها، ذكرت الدكتورة فتحية عبدالله العوضي مديرة مركز المسح الوطني بالفجيرة لـ«البيان» أن المركز شهد إقبالاً من قبل الجمهور منذ ساعات الصباح، لأخذ اللقاح ضد فيروس «كورونا»، وذلك بعد أن تم تخصيص مسار خاص للتطعيم في المركبة ابتداء من بداية هذا الأسبوع للراغبين بتحصين أنفسهم.



رأس الخيمة



بدورها كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن تطعيم 50% من عمال الدائرة و90% من موظفي إدارات مؤسسات الدائرة بلقاح «كوفيد 19» المجاني، وذلك خلال حملة التطعيم التي بدأت الأيام الماضية.



وأشار المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج التطعيم داخل الدائرة بلغ 120 موظفاً و1110 عمال من مجموع 2300 عامل.

وأكد منصور النقبي مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة توزيع 25 متطوعاً من أبناء الإمارات، لمساندة جهود فرق منطقة رأس الخيمة الطبية المتنقلة الخاصة بتقديم اللقاح. كما ذكرت مهرة محمد صراي، مسؤولة الدعم اللوجيستي الخارجي والفحص الطبي الميداني في منطقة رأس الخيمة الطبية، إن وزارة الصحة خصصت فرقاً صحية متنقلة لتقديم التطعيمات إلى فئة عمال الشركات داخل مقار عملهم.

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