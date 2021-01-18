«الصحة» توفر اللقاح لأصحاب الهمم وكبار السن وأفراد أسرهم في المنازل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن البدء في تقديم لقاح «كوفيد 19»، لأصحاب الهمم وكبار السن، وجميع أفراد أسرهم، إضافة للعمالة المساندة في المنازل.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات لـ«البيان»، إن الخدمة المبتكرة سيتم توفيرها من خلال عيادة الزيارات المنزلية في كل الإمارات التابعة للوزارة وهي: الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، إضافة للمناطق التابعة لتلك الإمارات، بعد تلقي طلب التطعيم من رب الأسرة، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف لتجنيب هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً مشقة التنقل والانتظار في مراكز الفحص المخصصة للتطعيم، مراعاة لظروفهم الصحية والإنسانية.

وأضاف أن وزارة الصحة ارتأت ألا يقتصر تقديم اللقاح على أصحاب الهمم وكبار السن وإنما سيشمل أيضاً جميع أفراد الأسرة والعمالة المساندة، وذلك لتخفيف الضغط عن مراكز تقديم اللقاح شريطة أن يقوم رب الأسرة حين طلب الخدمة بتحديد عدد أفراد الأسرة بمن فيهم خدمة المنازل والعمالة المساندة كالسائقين وغيرهم. وأكد الدكتور حسين أن جميع المراكز التابعة للوزارة تشهد إقبالاً كبيراً من قبل كل الأعمار والجنسيات المقيمة على أرض الدولة، ما يعني أن نسبة الوعي لدى كل شرائح المجتمع بأخذ اللقاح عالية جداً.

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